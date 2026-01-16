En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 16 de enero de 2026. A la cabeza salió el 0846 (Tomates).

 1°0846 11°5033 
 2022  12°6119
 3°1566  13°5583 
 5208  14°3462 
 9690  15°8319 
 6°5867  16°2267
 7379  17°9580 
 8356  18°0272 
 8727  19°8509 
 10°4392 20°2095 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

