Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 16 de enero de 2026. A la cabeza salió el 0846 (Tomates).

1° 0846 11° 5033 2° 2022 12° 6119 3° 1566 13° 5583 4° 5208 14° 3462 5° 9690 15° 8319 6° 5867 16° 2267 7° 7379 17° 9580 8° 8356 18° 0272 9° 8727 19° 8509 10° 4392 20° 2095

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.