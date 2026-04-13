Este sábado, 11 de abril de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada. Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 11 de abril de 2026. A la cabeza salió el 0950 (El Pan). Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar. La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.