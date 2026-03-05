Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 4 de marzo de 2026. A la cabeza salió el 4681 (Las Flores). Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar. El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.