Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 14 de enero de 2026. A la cabeza salió el 3640 (El Cura).

1° 3640 11° 0694 2° 8675 12° 3231 3° 1347 13° 2489 4° 7565 14° 6137 5° 7173 15° 9197 6° 2861 16° 6929 7° 2966 17° 1135 8° 1011 18° 0910 9° 0870 19° 1533 10° 8075 20° 8036

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.