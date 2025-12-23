En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 23 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 6806 (Perro).

 1°6806 11°7533 
 7195  12°6931
 3°6663  13°4473 
 3693  14°7117 
 6840  15°1849 
 6°2629  16°9223
 7270  17°7573 
 7966  18°7864 
 5400  19°1864 
 10°0397 20°4345 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.