Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 23 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 6806 (Perro).

1° 6806 11° 7533 2° 7195 12° 6931 3° 6663 13° 4473 4° 3693 14° 7117 5° 6840 15° 1849 6° 2629 16° 9223 7° 7270 17° 7573 8° 7966 18° 7864 9° 5400 19° 1864 10° 0397 20° 4345

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.