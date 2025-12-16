En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 16 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 9597 (Mesa).

 1°9597 11°2217 
 9712  12°2666
 3°5044  13°8503 
 2030  14°1275 
 5592  15°6604 
 6°6808  16°5499
 2969  17°5244 
 2981  18°7006 
 4066  19°0783 
 10°6745 20°9928 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.