Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 16 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 9597 (Mesa).

1° 9597 11° 2217 2° 9712 12° 2666 3° 5044 13° 8503 4° 2030 14° 1275 5° 5592 15° 6604 6° 6808 16° 5499 7° 2969 17° 5244 8° 2981 18° 7006 9° 4066 19° 0783 10° 6745 20° 9928

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.