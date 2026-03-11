Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 10 de marzo de 2026. A la cabeza salió el 9916 (Anillo). A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar. El total del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.