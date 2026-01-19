Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9799 (Hermano).

1° 9799 11° 5634 2° 1359 12° 4207 3° 0544 13° 7247 4° 7953 14° 5210 5° 2648 15° 7036 6° 2234 16° 2389 7° 0983 17° 7777 8° 0470 18° 0728 9° 0194 19° 4489 10° 3901 20° 5198

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.