Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 19 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9799 (Hermano).

 1°9799 11°5634 
 1359  12°4207
 3°0544  13°7247 
 7953  14°5210 
 2648  15°7036 
 6°2234  16°2389
 0983  17°7777 
 0470  18°0728 
 0194  19°4489 
 10°3901 20°5198 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

