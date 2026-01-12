Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el 6649 (La Carne).

1° 6649 11° 4989 2° 2433 12° 7888 3° 3935 13° 0577 4° 0752 14° 6422 5° 1705 15° 7610 6° 2325 16° 0666 7° 4907 17° 6706 8° 4490 18° 3319 9° 5172 19° 0788 10° 5808 20° 7785

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.