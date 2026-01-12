En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el 6649 (La Carne).

 1°6649 11°4989 
 2433  12°7888
 3°3935  13°0577 
 0752  14°6422 
 1705  15°7610 
 6°2325  16°0666
 4907  17°6706 
 4490  18°3319 
 5172  19°0788 
 10°5808 20°7785 

Te puede interesar

Postergan la apertura del parque acuático más grande del país: qué pasó y cuándo se inaugura

Te puede interesar

Cambia la Ley de Sucesiones: qué proporción le toca a cada heredero y cuándo se puede exigir más

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

Te puede interesar

Lanzan el tren panorámico más impresionante del mundo: tiene 300 km de trayecto entre montañas, cumbres nevadas y paisajes bellos

Te puede interesar

Colocar vinagre en los huevos fritos: para qué funciona y por qué sugieren hacerlo