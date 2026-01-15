En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 15 de enero de 2026. A la cabeza salió el 6508 (Incendio).

 1°6508 11°9652 
 4467  12°3558
 3°6959  13°0385 
 8137  14°8469 
 5968  15°7977 
 6°7675  16°6868
 6243  17°4230 
 9554  18°4894 
 7190  19°5644 
 10°9142 20°7385 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

