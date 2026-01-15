Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 15 de enero de 2026. A la cabeza salió el 6508 (Incendio).

1° 6508 11° 9652 2° 4467 12° 3558 3° 6959 13° 0385 4° 8137 14° 8469 5° 5968 15° 7977 6° 7675 16° 6868 7° 6243 17° 4230 8° 9554 18° 4894 9° 7190 19° 5644 10° 9142 20° 7385

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.