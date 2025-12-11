Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 11 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0405 (Gato).

1° 0405 11° 1743 2° 0093 12° 2035 3° 2479 13° 4388 4° 9056 14° 2982 5° 9818 15° 1980 6° 3060 16° 7770 7° 4463 17° 9300 8° 1383 18° 0240 9° 3189 19° 5367 10° 3818 20° 4930

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.