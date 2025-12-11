En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 11 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0405 (Gato).

 1°0405 11°1743 
 0093  12°2035
 3°2479  13°4388 
 9056  14°2982 
 9818  15°1980 
 6°3060  16°7770
 4463  17°9300 
 1383  18°0240 
 3189  19°5367 
 10°3818 20°4930 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.