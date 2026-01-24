Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el 0361 (Escopeta).

1° 0361 11° 6287 2° 4384 12° 1562 3° 3571 13° 7218 4° 7878 14° 7731 5° 2286 15° 9632 6° 3765 16° 1894 7° 0547 17° 9988 8° 9101 18° 8029 9° 0775 19° 1438 10° 8067 20° 4754

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.