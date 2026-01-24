En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 23 de enero de 2026. A la cabeza salió el 0361 (Escopeta).

 1°0361 11°6287 
 4384  12°1562
 3°3571  13°7218 
 7878  14°7731 
 2286  15°9632 
 6°3765  16°1894
 0547  17°9988 
 9101  18°8029 
 0775  19°1438 
 10°8067 20°4754 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

