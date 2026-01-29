Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 28 de enero de 2026. A la cabeza salió el 7182 (La Pelea).

1° 7182 11° 2437 2° 8690 12° 1248 3° 2282 13° 8455 4° 3781 14° 8860 5° 4084 15° 0646 6° 6285 16° 9864 7° 7666 17° 2937 8° 0431 18° 3445 9° 4817 19° 4139 10° 3233 20° 5336

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.