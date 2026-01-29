En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 28 de enero de 2026. A la cabeza salió el 7182 (La Pelea).

 1°7182 11°2437 
 8690  12°1248
 3°2282  13°8455 
 3781  14°8860 
 4084  15°0646 
 6°6285  16°9864
 7666  17°2937 
 0431  18°3445 
 4817  19°4139 
 10°3233 20°5336 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

