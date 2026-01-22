En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el 0551 (Serrucho).

 1°0551 11°9393 
 7847  12°6398
 3°4214  13°8723 
 4833  14°2549 
 6232  15°2415 
 6°1763  16°8175
 0553  17°9685 
 8324  18°7586 
 7541  19°5288 
 10°5316 20°5602 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

