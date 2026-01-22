Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el 0551 (Serrucho).

1° 0551 11° 9393 2° 7847 12° 6398 3° 4214 13° 8723 4° 4833 14° 2549 5° 6232 15° 2415 6° 1763 16° 8175 7° 0553 17° 9685 8° 8324 18° 7586 9° 7541 19° 5288 10° 5316 20° 5602

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.