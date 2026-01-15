En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 14 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4878 (Ramera).

 1°4878 11°9270 
 0514  12°1278
 3°5970  13°9812 
 0248  14°4070 
 6946  15°0243 
 6°1795  16°0188
 4723  17°0302 
 8415  18°1126 
 6531  19°8581 
 10°5191 20°6719 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

