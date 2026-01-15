Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 14 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4878 (Ramera).

1° 4878 11° 9270 2° 0514 12° 1278 3° 5970 13° 9812 4° 0248 14° 4070 5° 6946 15° 0243 6° 1795 16° 0188 7° 4723 17° 0302 8° 8415 18° 1126 9° 6531 19° 8581 10° 5191 20° 6719

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.