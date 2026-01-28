Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 27 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9543 (Balcón).

1° 9543 11° 5456 2° 2480 12° 1676 3° 9409 13° 0009 4° 7414 14° 3702 5° 0001 15° 5728 6° 1641 16° 1011 7° 0399 17° 1216 8° 0121 18° 4815 9° 2803 19° 2622 10° 5708 20° 7539

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.