Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el 7513 (La Yeta).

 1°7513 11°3559 
 4220  12°3606
 3°9560  13°7114 
 7698  14°1934 
 9775  15°2137 
 6°2217  16°2417
 0543  17°8644 
 9404  18°1833 
 2737  19°1414 
 10°6361 20°0089 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

