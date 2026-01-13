Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 12 de enero de 2026. A la cabeza salió el 7513 (La Yeta).

1° 7513 11° 3559 2° 4220 12° 3606 3° 9560 13° 7114 4° 7698 14° 1934 5° 9775 15° 2137 6° 2217 16° 2417 7° 0543 17° 8644 8° 9404 18° 1833 9° 2737 19° 1414 10° 6361 20° 0089

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.