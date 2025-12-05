Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0708 (Incendio).

1° 0708 11° 4924 2° 8995 12° 1186 3° 0514 13° 2061 4° 5131 14° 8258 5° 3202 15° 0208 6° 1764 16° 1853 7° 3456 17° 9848 8° 7235 18° 7518 9° 8374 19° 1819 10° 9709 20° 8424

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.