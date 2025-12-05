En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 5 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0708 (Incendio).

 1°0708 11°4924 
 8995  12°1186
 3°0514  13°2061 
 5131  14°8258 
 3202  15°0208 
 6°1764  16°1853
 3456  17°9848 
 7235  18°7518 
 8374  19°1819 
 10°9709 20°8424 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.