En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 30 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5139 (Lluvia).

 1°5139 11°3873 
 6080  12°6613
 3°2394  13°2394 
 3392  14°9181 
 2059  15°9409 
 6°4821  16°5805
 3186  17°4706 
 1092  18°5348 
 6899  19°3282 
 10°6357 20°7810 

Te puede interesar

Superó a Argentina: el país de Latinoamérica que tiene el mejor sistema educativo de la región

Te puede interesar

Mezclar cáscara de papa con bicarbonato: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

Te puede interesar

Mezclar cáscaras de naranja en vinagre: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Te puede interesar

Construirán un estadio que será el más moderno de América Latina y es el orgullo del continente