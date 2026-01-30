Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 30 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5139 (Lluvia).

1° 5139 11° 3873 2° 6080 12° 6613 3° 2394 13° 2394 4° 3392 14° 9181 5° 2059 15° 9409 6° 4821 16° 5805 7° 3186 17° 4706 8° 1092 18° 5348 9° 6899 19° 3282 10° 6357 20° 7810

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.