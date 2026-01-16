En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 16 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4237 (El Dentista).

 1°4237 11°5739 
 6722  12°4955
 3°5110  13°7943 
 0816  14°9498 
 2852  15°5630 
 6°3486  16°4440
 5511  17°1032 
 2149  18°0049 
 4909  19°1556 
 10°7814 20°5481 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

