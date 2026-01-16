Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 16 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4237 (El Dentista).

1° 4237 11° 5739 2° 6722 12° 4955 3° 5110 13° 7943 4° 0816 14° 9498 5° 2852 15° 5630 6° 3486 16° 4440 7° 5511 17° 1032 8° 2149 18° 0049 9° 4909 19° 1556 10° 7814 20° 5481

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.