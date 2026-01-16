En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 16 de enero de 2026. A la cabeza salió el 4237 (El Dentista).
|1°
|4237
|11°
|5739
|2°
|6722
|12°
|4955
|3°
|5110
|13°
|7943
|4°
|0816
|14°
|9498
|5°
|2852
|15°
|5630
|6°
|3486
|16°
|4440
|7°
|5511
|17°
|1032
|8°
|2149
|18°
|0049
|9°
|4909
|19°
|1556
|10°
|7814
|20°
|5481
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.