Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el 3397 (Mesa).
|1°
|3397
|11°
|6629
|2°
|5699
|12°
|1505
|3°
|4671
|13°
|5741
|4°
|2674
|14°
|7652
|5°
|9271
|15°
|1318
|6°
|7080
|16°
|1010
|7°
|4946
|17°
|3772
|8°
|5627
|18°
|5638
|9°
|7057
|19°
|9875
|10°
|5089
|20°
|4888
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.