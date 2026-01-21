En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el 3397 (Mesa).

 1°3397 11°6629 
 5699  12°1505
 3°4671  13°5741 
 2674  14°7652 
 9271  15°1318 
 6°7080  16°1010
 4946  17°3772 
 5627  18°5638 
 7057  19°9875 
 10°5089 20°4888 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

