Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 21 de enero de 2026. A la cabeza salió el 3397 (Mesa).

1° 3397 11° 6629 2° 5699 12° 1505 3° 4671 13° 5741 4° 2674 14° 7652 5° 9271 15° 1318 6° 7080 16° 1010 7° 4946 17° 3772 8° 5627 18° 5638 9° 7057 19° 9875 10° 5089 20° 4888

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.