En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 10 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 9119 (Pescado).

 1°9119 11°3689 
 4765  12°7415
 3°7412  13°5646 
 2589  14°9597 
 9972  15°9558 
 6°5019  16°0361
 0814  17°4512 
 0032  18°3430 
 8961  19°9700 
 10°5511 20°7698 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.