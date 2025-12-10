Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 10 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 9119 (Pescado).

1° 9119 11° 3689 2° 4765 12° 7415 3° 7412 13° 5646 4° 2589 14° 9597 5° 9972 15° 9558 6° 5019 16° 0361 7° 0814 17° 4512 8° 0032 18° 3430 9° 8961 19° 9700 10° 5511 20° 7698

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.