Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 9 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 4975 (El Payaso).

1° 4975 11° 0307 2° 4972 12° 7670 3° 3351 13° 3402 4° 9719 14° 6546 5° 2200 15° 5624 6° 0904 16° 8562 7° 2744 17° 0620 8° 2843 18° 4443 9° 7275 19° 0323 10° 5201 20° 5320

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.