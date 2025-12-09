En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 9 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 4975 (El Payaso).

 1°4975 11°0307 
 4972  12°7670
 3°3351  13°3402 
 9719  14°6546 
 2200  15°5624 
 6°0904  16°8562
 2744  17°0620 
 2843  18°4443 
 7275  19°0323 
 10°5201 20°5320 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.