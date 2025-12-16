En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 16 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0882 (La Pelea).
|1°
|0882
|11°
|1211
|2°
|8338
|12°
|9341
|3°
|2251
|13°
|6278
|4°
|1817
|14°
|5528
|5°
|0465
|15°
|7567
|6°
|5368
|16°
|6162
|7°
|8811
|17°
|8825
|8°
|3100
|18°
|6439
|9°
|2464
|19°
|1699
|10°
|0131
|20°
|5236
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El valor del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.