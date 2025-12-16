En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 16 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0882 (La Pelea).

 1°0882 11°1211 
 8338  12°9341
 3°2251  13°6278 
 1817  14°5528 
 0465  15°7567 
 6°5368  16°6162
 8811  17°8825 
 3100  18°6439 
 2464  19°1699 
 10°0131 20°5236 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.