Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 16 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0882 (La Pelea).

1° 0882 11° 1211 2° 8338 12° 9341 3° 2251 13° 6278 4° 1817 14° 5528 5° 0465 15° 7567 6° 5368 16° 6162 7° 8811 17° 8825 8° 3100 18° 6439 9° 2464 19° 1699 10° 0131 20° 5236

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El valor del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.