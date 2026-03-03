Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 2 de marzo de 2026. A la cabeza salió el 7559 (Las Plantas). Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar. La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.