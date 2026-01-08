En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el 0884 (La Iglesia).

 1°0884 11°5116 
 5650  12°6698
 3°4196  13°2781 
 8565  14°7328 
 1792  15°7656 
 6°8407  16°5725
 5179  17°9416 
 9335  18°4964 
 0917  19°6412 
 10°1165 20°1848 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

