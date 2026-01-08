Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 8 de enero de 2026. A la cabeza salió el 0884 (La Iglesia).

1° 0884 11° 5116 2° 5650 12° 6698 3° 4196 13° 2781 4° 8565 14° 7328 5° 1792 15° 7656 6° 8407 16° 5725 7° 5179 17° 9416 8° 9335 18° 4964 9° 0917 19° 6412 10° 1165 20° 1848

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.