Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 15 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9439 (Lluvia).

1° 9439 11° 0192 2° 4609 12° 1449 3° 6988 13° 9347 4° 3103 14° 4743 5° 0517 15° 1154 6° 5878 16° 3597 7° 8460 17° 6066 8° 7900 18° 3333 9° 7492 19° 4927 10° 9454 20° 3691

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.