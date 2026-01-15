En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 15 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9439 (Lluvia).

 1°9439 11°0192 
 4609  12°1449
 3°6988  13°9347 
 3103  14°4743 
 0517  15°1154 
 6°5878  16°3597
 8460  17°6066 
 7900  18°3333 
 7492  19°4927 
 10°9454 20°3691 

Te puede interesar

Inauguraron el puente más elevado del mundo: tiene 625 metros y es el orgullo de una nación completa

Te puede interesar

La gran obra de transporte público de 40 km que asegura transformar para siempre la movilidad en el país

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

Te puede interesar

Inauguran un transporte que unirá el norte y el sur de la Ciudad en solo una hora

Te puede interesar

Lanzan el tren bala más veloz del mundo: sobrepasa a los japoneses y es el gran orgullo de este país