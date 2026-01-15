En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 15 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9439 (Lluvia).
|1°
|9439
|11°
|0192
|2°
|4609
|12°
|1449
|3°
|6988
|13°
|9347
|4°
|3103
|14°
|4743
|5°
|0517
|15°
|1154
|6°
|5878
|16°
|3597
|7°
|8460
|17°
|6066
|8°
|7900
|18°
|3333
|9°
|7492
|19°
|4927
|10°
|9454
|20°
|3691
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.