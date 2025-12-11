En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 11 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0705 (Gato).

 1°0705 11°0697 
 0498  12°8007
 3°7442  13°0398 
 2712  14°0689 
 7965  15°5684 
 6°9930  16°2893
 6986  17°8138 
 9903  18°5988 
 1567  19°5341 
 10°6641 20°3049 

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.