Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 11 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 0705 (Gato).

1° 0705 11° 0697 2° 0498 12° 8007 3° 7442 13° 0398 4° 2712 14° 0689 5° 7965 15° 5684 6° 9930 16° 2893 7° 6986 17° 8138 8° 9903 18° 5988 9° 1567 19° 5341 10° 6641 20° 3049

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.