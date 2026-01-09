En esta noticia ¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a formar los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20).

Este viernes, 9 de enero de 2026, conocé EN VIVO los resultados de casa sorteo de la Quiniela de Santa Fe. Actualizamos jugada por jugada, desde la previa hasta el nocturno, con los números ganadores confirmados.