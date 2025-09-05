Quiniela de Santa Fe: los últimos resultados del viernes 5 de septiembre
Estos son los números ganadores de la quiniela de Santa Fe de este viernes.
Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 5 de septiembre de 2025: en esta cobertura iremos actualizando, jugada por jugada, los números ganadores de cada sorteo del día. Desde la previa hasta el sorteo nocturno, encontrá acá toda la información en tiempo real para no perderte ningún resultado.
Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Nocturna: las cifras ganadores del jueves 4 de septiembre
En este jueves, 4 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:Continuar leyendo
