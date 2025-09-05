Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Lotería

Quiniela de Santa Fe: los últimos resultados del viernes 5 de septiembre

Estos son los números ganadores de la quiniela de Santa Fe de este viernes.

Fuente:freepik-edit-elcronista

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 5 de septiembre de 2025: en esta cobertura iremos actualizando, jugada por jugada, los números ganadores de cada sorteo del día. Desde la previa hasta el sorteo nocturno, encontrá acá toda la información en tiempo real para no perderte ningún resultado.

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

Temas relacionados

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá