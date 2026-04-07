El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego. Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 7 de abril de 2026: en esta cobertura iremos actualizando, jugada por jugada, los números ganadores de cada sorteo del día. Desde la previa hasta el sorteo nocturno, encontrá acá toda la información en tiempo real para no perderte ningún resultado.