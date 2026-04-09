El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego. Este jueves, 9 de abril de 2026, conocé EN VIVO los resultados de casa sorteo de la Quiniela de Santa Fe. Actualizamos jugada por jugada, desde la previa hasta el nocturno, con los números ganadores confirmados.