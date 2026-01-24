Este viernes, 23 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 1719 (Pescado).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 23 de enero

1° 1719 11° 2861 2° 8088 12° 7475 3° 6760 13° 8951 4° 6106 14° 4394 5° 2251 15° 3419 6° 5210 16° 4924 7° 8071 17° 8812 8° 7620 18° 4586 9° 0921 19° 7089 10° 2990 20° 0129

¿Qué significa soñar con Pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo se asocia con la llegada de buenas noticias o la realización de deseos, reflejando un estado emocional positivo y la satisfacción personal.

Además, el pescado en los sueños puede representar la intuición y el subconsciente. Puede ser una señal de que es momento de explorar emociones ocultas o de prestar atención a los instintos, sugiriendo que el soñador debe conectarse más con su interior para encontrar respuestas a sus inquietudes.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.