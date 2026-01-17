Este viernes, 16 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0132 (Dinero).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 16 de enero

1° 0132 11° 1634 2° 5829 12° 2801 3° 5830 13° 6886 4° 5203 14° 7414 5° 6582 15° 3716 6° 3292 16° 0123 7° 9202 17° 2808 8° 2268 18° 3464 9° 3362 19° 3765 10° 9856 20° 0532

¿Qué significa soñar con Dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de alcanzar la prosperidad y la seguridad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la situación financiera actual o aspiraciones de éxito personal y profesional.

Además, el dinero en los sueños puede representar el valor que le damos a nosotros mismos y a nuestras habilidades. Puede ser un indicativo de la autoestima y la confianza en nuestras capacidades para lograr metas y enfrentar desafíos.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un especialista, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son: