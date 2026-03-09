Este sábado, 7 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2115 (Niña Bonita). Inauguran un tren de alta velocidad que viajará a más de 500 km/h y unirá la capital con el interior Murió la Ley de Alquileres: a partir de ahora, todos los inquilinos que realicen esto podrán quedarse con el inmueble Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas y la alegría predominaba. Además, la figura de Niña Bonita puede representar la conexión con la creatividad y la imaginación. Este sueño invita a explorar aspectos lúdicos y artísticos de la vida, sugiriendo que es momento de dejar fluir la creatividad y disfrutar de las pequeñas cosas. Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional de la salud, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son: