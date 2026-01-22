Este miércoles, 21 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8867 (Mordida).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 21 de enero

1° 8867 11° 2820 2° 7816 12° 7703 3° 3127 13° 5660 4° 6775 14° 1831 5° 6031 15° 3475 6° 1568 16° 8779 7° 2558 17° 5087 8° 9930 18° 8376 9° 1004 19° 8755 10° 1708 20° 4637

¿Qué significa soñar con Mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que pueden causar daño. Es un llamado a estar alerta y a cuidar de uno mismo ante posibles amenazas.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.