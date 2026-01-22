Este miércoles, 21 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8867 (Mordida).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 21 de enero
|1°
|8867
|11°
|2820
|2°
|7816
|12°
|7703
|3°
|3127
|13°
|5660
|4°
|6775
|14°
|1831
|5°
|6031
|15°
|3475
|6°
|1568
|16°
|8779
|7°
|2558
|17°
|5087
|8°
|9930
|18°
|8376
|9°
|1004
|19°
|8755
|10°
|1708
|20°
|4637
¿Qué significa soñar con Mordida?
Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador.
Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que pueden causar daño. Es un llamado a estar alerta y a cuidar de uno mismo ante posibles amenazas.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.