Este miércoles, 14 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9380 (La Bocha).
Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 14 de enero
|1°
|9380
|11°
|7700
|2°
|8284
|12°
|8787
|3°
|4828
|13°
|0698
|4°
|1132
|14°
|8571
|5°
|8217
|15°
|1113
|6°
|2522
|16°
|4781
|7°
|6162
|17°
|3041
|8°
|2434
|18°
|8904
|9°
|3028
|19°
|9434
|10°
|5288
|20°
|6180
¿Qué significa soñar con La Bocha?
Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de la diversión y la alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento.
Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos, sugiriendo que es un buen momento para fortalecer lazos y compartir experiencias agradables. Este tipo de sueño invita a valorar las relaciones sociales y a buscar la felicidad en la compañía de otros.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional de la salud, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.