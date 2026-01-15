Este miércoles, 14 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9380 (La Bocha).

Resultados de la quiniela de Montevideo del miércoles 14 de enero

1° 9380 11° 7700 2° 8284 12° 8787 3° 4828 13° 0698 4° 1132 14° 8571 5° 8217 15° 1113 6° 2522 16° 4781 7° 6162 17° 3041 8° 2434 18° 8904 9° 3028 19° 9434 10° 5288 20° 6180

Llegan los trenes de doble altura: dónde los presentarán y cada cuánto habrá viajes

Inaugurán un tren de gran velocidad que viajará a más de 500 km/h y unirá la capital con el interior

¿Qué significa soñar con La Bocha?

Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de la diversión y la alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento.

Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos, sugiriendo que es un buen momento para fortalecer lazos y compartir experiencias agradables. Este tipo de sueño invita a valorar las relaciones sociales y a buscar la felicidad en la compañía de otros.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional de la salud, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son: