Quiniela de Montevideo: los resultados de la Nocturna: del martes 2 de septiembre
Descubrí cuáles son los resultados del más reciente sorteo de la quiniela de Montevideo este martes.
Este martes, 2 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6102 (Niño).
Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 2 de septiembre
|1°
|6102
|11°
|9320
|2°
|2473
|12°
|2567
|3°
|2588
|13°
|0324
|4°
|5995
|14°
|1127
|5°
|7619
|15°
|6956
|6°
|6395
|16°
|9710
|7°
|0817
|17°
|1174
|8°
|6317
|18°
|2506
|9°
|2291
|19°
|9872
|10°
|0950
|20°
|1405
¿Qué significa soñar con Niño?
Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a un estado de simplicidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.
Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, ideas o proyectos que están en desarrollo. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y receptiva ante los cambios y las posibilidades que se presentan.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.
