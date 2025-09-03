Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Sorteo

Quiniela de Montevideo: los resultados de la Nocturna: del martes 2 de septiembre

Descubrí cuáles son los resultados del más reciente sorteo de la quiniela de Montevideo este martes.

Este martes, 2 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6102 (Niño).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 2 de septiembre

 1°6102 11°9320 
 2473  12°2567
 3°2588  13°0324 
 5995  14°1127 
 7619  15°6956 
 6°6395  16°9710
 0817  17°1174 
 6317  18°2506 
 2291  19°9872 
 10°0950  20°1405 

¿Qué significa soñar con Niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a un estado de simplicidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, ideas o proyectos que están en desarrollo. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y receptiva ante los cambios y las posibilidades que se presentan.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá