Quiniela de Montevideo: los resultados de la Nocturna: del martes 2 de septiembre

Este martes, 2 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6102 (Niño).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 2 de septiembre

1° 6102 11° 9320 2° 2473 12° 2567 3° 2588 13° 0324 4° 5995 14° 1127 5° 7619 15° 6956 6° 6395 16° 9710 7° 0817 17° 1174 8° 6317 18° 2506 9° 2291 19° 9872 10° 0950 20° 1405

¿Qué significa soñar con Niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a un estado de simplicidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.



Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, ideas o proyectos que están en desarrollo. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y receptiva ante los cambios y las posibilidades que se presentan.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios cambian según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.