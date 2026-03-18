Este martes, 17 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9442 (Zapatillas). Tercera Guerra Mundial: este país desarrolló el arma más aterradora del mundo y está listo para usarla El secreto de la juventud eterna: la fruta que elimina arrugas y optimiza la producción de colágeno Soñar con zapatillas puede simbolizar el camino que estamos tomando en la vida. Estas representan la dirección y las decisiones que hacemos, así como nuestra capacidad para avanzar y enfrentar desafíos. Además, las zapatillas en los sueños pueden reflejar nuestra comodidad y estilo personal. Pueden indicar cómo nos sentimos en nuestra propia piel y si estamos listos para explorar nuevas oportunidades o cambios en nuestra vida. Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo. Asimismo, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.