Este martes, 13 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0876 (Las Llamas).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 13 de enero

1° 0876 11° 2117 2° 0327 12° 7764 3° 7714 13° 8936 4° 2018 14° 9226 5° 1315 15° 0073 6° 3696 16° 2450 7° 8909 17° 8926 8° 8882 18° 0628 9° 8561 19° 6254 10° 0092 20° 2450

¿Qué significa soñar con Las Llamas?

Soñar con las llamas puede simbolizar una intensa pasión o deseo que arde dentro de uno. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones fuertes, ya sea amor, ira o creatividad, que están en juego en la vida del soñador.

Además, las llamas también pueden representar transformación y cambio. Así como el fuego consume y purifica, soñar con llamas puede indicar que el soñador está atravesando un proceso de renovación personal o enfrentando desafíos que requieren valentía y determinación.

Recomendación para los apostadores

El Juego Responsable alienta hábitos que permiten disfrutar del juego sin poner en peligro el bienestar personal ni familiar. La principal recomendación es establecer límites claros de tiempo y dinero antes de empezar a apostar.

Además, se aconseja no utilizar efectivo destinado a necesidades básicas ni recurrir a deudas para apostar. Apostar solo por diversión, con fondos disponibles, ayuda a mantener el control y evitar consecuencias negativas.