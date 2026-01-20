Este lunes, 19 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 6110 (La Leche).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 19 de enero

1° 6110 11° 6194 2° 6218 12° 8799 3° 3965 13° 3966 4° 2302 14° 1245 5° 5045 15° 9332 6° 6663 16° 1092 7° 8260 17° 5982 8° 9498 18° 3268 9° 8777 19° 8542 10° 5910 20° 3818

Descubrimiento del siglo | Desentierran monedas y lingotes de oro en un campo sembrado y pertenece a un sólo país

El país de América Latina con mejor calidad de vida que sobrepasa a potencias mundiales

¿Qué significa soñar con La Leche?

Soñar con La Leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como el deseo de alimentar aspectos de nuestra vida que requieren atención.

Además, La Leche en los sueños puede representar la fertilidad y la creatividad. Puede indicar que se están gestando nuevas ideas o proyectos que necesitan ser nutridos para crecer y desarrollarse plenamente.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos intervalos: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.