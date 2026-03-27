Este jueves, 26 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2866 (Lombriz). Único en la región | Arranca el primer barco eléctrico del mundo que conectará a Argentina con un país clave La estación de tren más impresionante del mundo que es Patrimonio de la Humanidad Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la liberación de cargas pesadas. Estas criaturas, que habitan en la tierra, a menudo representan la transformación y el proceso de descomposición, sugiriendo que es momento de dejar ir lo que ya no sirve en tu vida. Además, las lombrices en los sueños pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o la vulnerabilidad. Pueden indicar que hay aspectos de tu vida que necesitan atención o que te sientes expuesto a situaciones incómodas que requieren ser abordadas. En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en diferentes jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas. En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.