Este jueves, 22 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0901 (Agua).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 22 de enero
|1°
|0901
|11°
|8787
|2°
|8535
|12°
|5867
|3°
|2766
|13°
|4823
|4°
|7954
|14°
|5812
|5°
|6211
|15°
|5765
|6°
|9302
|16°
|1333
|7°
|1108
|17°
|6863
|8°
|0682
|18°
|2933
|9°
|3516
|19°
|2602
|10°
|1437
|20°
|1326
¿Qué significa soñar con Agua?
Soñar con agua a menudo simboliza las emociones y el estado emocional del soñador. Puede representar la fluidez de los sentimientos, la purificación o la necesidad de liberar tensiones acumuladas. Dependiendo del contexto del sueño, el agua puede reflejar tanto calma como turbulencia en la vida del soñador.
Además, el agua en los sueños puede estar relacionada con la intuición y la creatividad. Un sueño con agua clara y tranquila puede indicar claridad mental y paz interior, mientras que el agua sucia o agitada puede señalar confusión o problemas emocionales que necesitan ser abordados.
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.