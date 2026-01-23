Este jueves, 22 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0901 (Agua).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 22 de enero

1° 0901 11° 8787 2° 8535 12° 5867 3° 2766 13° 4823 4° 7954 14° 5812 5° 6211 15° 5765 6° 9302 16° 1333 7° 1108 17° 6863 8° 0682 18° 2933 9° 3516 19° 2602 10° 1437 20° 1326

¿Qué significa soñar con Agua?

Soñar con agua a menudo simboliza las emociones y el estado emocional del soñador. Puede representar la fluidez de los sentimientos, la purificación o la necesidad de liberar tensiones acumuladas. Dependiendo del contexto del sueño, el agua puede reflejar tanto calma como turbulencia en la vida del soñador.

Además, el agua en los sueños puede estar relacionada con la intuición y la creatividad. Un sueño con agua clara y tranquila puede indicar claridad mental y paz interior, mientras que el agua sucia o agitada puede señalar confusión o problemas emocionales que necesitan ser abordados.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un experto, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son: