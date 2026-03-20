Este jueves, 19 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2173 (Hospital). Construirán en Latinoamérica un estadio de fútbol colosal: será más grande que Wembley y el Bernabéu Cómo descubrir quién está conectado al WiFi de tu hogar: es sumamente veloz y sencillo Soñar con un hospital puede simbolizar la necesidad de curación o atención en alguna área de la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud física o emocional, así como la búsqueda de apoyo en momentos difíciles. Además, un hospital en los sueños puede representar cambios o transformaciones que están ocurriendo. Puede ser una señal de que el soñador está en un proceso de sanación personal o que necesita enfrentar y resolver problemas que le afectan. Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos horas: vespertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno. Durante cada sorteo se extraen 20 bolillas con orden asignado. Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.