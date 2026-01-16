Este jueves, 15 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5647 (Muerto).

Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 15 de enero

1° 5647 11° 4277 2° 3682 12° 0983 3° 1997 13° 0718 4° 4642 14° 1876 5° 3037 15° 6199 6° 8867 16° 4843 7° 5009 17° 2393 8° 4269 18° 4688 9° 3057 19° 5598 10° 9929 20° 3258

Lanzan el tren bala más veloz del mundo: sobrepasa a los japoneses y es el gran orgullo de este país

Inauguraron el puente más elevado del mundo: tiene 625 metros y es el orgullo de una nación completa

¿Qué significa soñar con Muerto?

Soñar con un muerto puede simbolizar el cierre de un ciclo o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja sentimientos de pérdida, duelo o la búsqueda de respuestas sobre la vida y la muerte.

Además, puede representar aspectos de uno mismo que han quedado atrás o que necesitan ser transformados. La figura del muerto en el sueño puede servir como un recordatorio de la impermanencia de la vida y la importancia de valorar el presente.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: