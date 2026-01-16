Este jueves, 15 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5647 (Muerto).
Resultados de la quiniela de Montevideo del jueves 15 de enero
|1°
|5647
|11°
|4277
|2°
|3682
|12°
|0983
|3°
|1997
|13°
|0718
|4°
|4642
|14°
|1876
|5°
|3037
|15°
|6199
|6°
|8867
|16°
|4843
|7°
|5009
|17°
|2393
|8°
|4269
|18°
|4688
|9°
|3057
|19°
|5598
|10°
|9929
|20°
|3258
¿Qué significa soñar con Muerto?
Soñar con un muerto puede simbolizar el cierre de un ciclo o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja sentimientos de pérdida, duelo o la búsqueda de respuestas sobre la vida y la muerte.
Además, puede representar aspectos de uno mismo que han quedado atrás o que necesitan ser transformados. La figura del muerto en el sueño puede servir como un recordatorio de la impermanencia de la vida y la importancia de valorar el presente.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito.
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.