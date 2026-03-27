Este viernes, 27 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 5261 (Escopeta). Oficial y confirmado: examinarán auto por auto y multarán a todas las personas que manejen con este elemento prohibido Único en la región | Arranca el primer barco eléctrico del mundo que conectará a Argentina con un país clave Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de estar preparado para enfrentar situaciones difíciles. Por otro lado, la escopeta en un sueño también puede representar agresividad o la intención de atacar a alguien o algo en la vida real. Puede ser un indicativo de conflictos internos o externos que requieren atención y resolución. Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones precipitadas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad. Además es cruciall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.