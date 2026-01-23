Este viernes, 23 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 2267 (Mordida).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 23 de enero

1° 2267 11° 4703 2° 3386 12° 8293 3° 8724 13° 7293 4° 8098 14° 1523 5° 4026 15° 5606 6° 8922 16° 3614 7° 5589 17° 3627 8° 5461 18° 4504 9° 7926 19° 8120 10° 9698 20° 7802

¿Qué significa soñar con Mordida?

Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador.

Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que pueden causar daño. Es un llamado a estar alerta y a cuidar de uno mismo ante posibles amenazas.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: