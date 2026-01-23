Este viernes, 23 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 2267 (Mordida).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 23 de enero
|1°
|2267
|11°
|4703
|2°
|3386
|12°
|8293
|3°
|8724
|13°
|7293
|4°
|8098
|14°
|1523
|5°
|4026
|15°
|5606
|6°
|8922
|16°
|3614
|7°
|5589
|17°
|3627
|8°
|5461
|18°
|4504
|9°
|7926
|19°
|8120
|10°
|9698
|20°
|7802
¿Qué significa soñar con Mordida?
Soñar con mordida puede simbolizar una sensación de traición o dolor emocional. Este tipo de sueño a menudo refleja conflictos internos o relaciones problemáticas en la vida del soñador.
Además, la mordida en un sueño puede representar la necesidad de protegerse de situaciones o personas que pueden causar daño. Es un llamado a estar alerta y a cuidar de uno mismo ante posibles amenazas.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito.
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.