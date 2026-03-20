Este viernes, 20 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 1459 (Las Plantas). El hallazgo arqueológico del siglo: el descubrimiento de un fósil inédito de dinosaurio obliga a reescribir la historia de la evolución Construyen el túnel más esperado en la Ciudad: pasará debajo del tren y terminará con el tráfico de la zona Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida. Además, las plantas en los sueños pueden reflejar la salud y el bienestar. Si las plantas están floreciendo, puede indicar que el soñador está en un buen momento de su vida, mientras que plantas marchitas pueden señalar preocupaciones o áreas que necesitan atención y cuidado. Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos intervalos: vespertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno. Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado. Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.