Quiniela de Montevideo: los resultados de la Matutina: del martes 2 de septiembre

Este martes, 2 de septiembre de 2025, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 959 (Arroyo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 2 de septiembre

1° 959 11° 026 2° 931 12° 472 3° 036 13° 159 4° 583 14° 354 5° 013 15° 660 6° 461 16° 760 7° 243 17° 205 8° 976 18° 754 9° 288 19° 167 10° 374 20° 965

¿Qué significa soñar con Arroyo?

Soñar con un arroyo puede simbolizar la fluidez de las emociones y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño a menudo refleja un estado de paz interior y la capacidad de adaptarse a los cambios en la vida.

Además, un arroyo en los sueños puede representar el paso del tiempo y el flujo de experiencias. Puede ser un recordatorio de la importancia de seguir adelante y dejar que las corrientes de la vida te guíen hacia nuevas oportunidades.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.