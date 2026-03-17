Este martes, 17 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 3431 (La Luz). El secreto de la juventud eterna: la fruta que elimina arrugas y optimiza la producción de colágeno Bill Gates alertó cómo será la Tercera Guerra Mundial: predijo dónde se llevará a cabo y con qué armas Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede representar la llegada de nuevas ideas o la superación de obstáculos en la vida del soñador, iluminando el camino hacia el crecimiento personal. Además, La Luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la espiritualidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador está en busca de respuestas o guía en momentos de confusión o incertidumbre. Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad. Además es cruciall que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.